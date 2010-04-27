Учителя СНГ обсудят создание единого учебника по истории

Создание единого учебника по истории стран СНГ для школьников будет обсуждаться на Первом съезде учителей и работников системы образования государств-участников СНГ, который открылся в понедельник в Астане.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС), об этом на пресс-конференции в Астане сегодня сообщил заместитель министра образования и науки Республики Беларусь Казимир ФАРИНО.

«Белорусская сторона внесет одно из предложений - создать единый учебник истории стран СНГ. Для нас это очень важно и актуально», - сказал К.ФАРИНО.

Он отметил, что в современных учебниках по истории стран Содружества существуют расхождения по политическим, идеологическим, экономическим и управленческим вопросам. «Проблем много, их надо обсуждать и самое главное - уметь донести до ума и сердца наших воспитанников», - сказал он. По его мнению, над созданием единого учебника должен работать большой авторский коллектив, в который будут входить историки и политики из стран СНГ.

К.ФАРИНО считает, что сначала должен быть создан учебник для учащихся 10-11-х классов. После его апробации в старших классах, может быть разработан такой учебник и для 5-9-х классов.

В то же время, заместитель министра образования и науки России Исаак КАЛИНА считает, что в первую очередь должно быть создано единое учебное пособие по истории стран СНГ для учителей.

«Я был бы рад, если бы появился общий учебник истории стран Содружества, но я, скорее, верую в общую книгу для учителя», - сказал И.КАЛИНА.

По его словам, учебники по истории наверняка останутся у каждой страны свои.

«А вот книга для чтения учителя всегда шире, чем должен быть учебник. Вот такую вещь, мне кажется, можно и нужно сделать общую, для того, чтобы учителя разных государств имели общее представление о том, как развивались история наших государств», - считает И.КАЛИНА.

И.КАЛИНА считает, что, скорее, общие для стран СНГ учебники для школьников должны быть по математике, физике и химии.

Как сообщал УНИАН, 26-27 апреля в Астане в работе Первого съезда учителей и работников системы образования государств-участников СНГ принимают участие около 500 учителей из Украины, России, Беларуси, Армении, Казахстана, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Съезд проводится при поддержке Межгосударственного Фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.