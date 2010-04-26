Открылся I Съезд учителей стран СНГ

В Астане 26-27 апреля проходит первый в истории съезд учителей - работников образования государств-участников СНГ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС), в мероприятии принимают участие более 500 представителей министерств образования, научного сообщества и экспертов в области образования, видные общественные деятели и заслуженные учителя из Украины, Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, России и Таджикистана.

Исполнительный директор МФГС Армен СМБАТЯН на открытии съезда подчеркнул, что будущее любой страны зависит от того, какими вырастут ее дети, какое образование они получат и как их воспитывают.

«В современных условиях стремительных перемен, при нынешних новых вызовах глобализации, образованность молодого человека определяется не только специальными или предметными знаниями, но и его разносторонним развитием как личности, способностью к самостоятельному жизненному выбору, самообразованию, самосовершенствованию», - сказал А.СМБАТЯН.

По его словам, учитель сегодня не просто источник и проводник информации, а творчески мыслящий человек, умеющий помочь ученику самому поставить задачу, искать пути ее решения и применять знания на практике.

В ходе работы Съезда планируется обсудить направления дальнейшей интеграции национальных образовательных систем, сближение образовательных программ и циклов обучения, формирование единых подходов в оценке и поддержке качества образования.

В рамках Съезда пройдет выставка достижений в сфере образования государств-участников СНГ. Среди экспонентов: образовательные учреждения, издательства учебно-методической литературы, компании-разработчики современных образовательных ресурсов и технологий.

Ожидается, что в ходе Съезда будут подписаны соглашения о сотрудничестве между ведущими образовательными учреждениями государств-участников СНГ.

Проведение I Съезда учителей, работников образования государств-участников СНГ позволит поднять престиж и роль профессии учителя, выработать направления дальнейшего сотрудничества национальных школ и наук, придать сотрудничеству государств-участников СНГ более динамичный и востребованный характер, подчеркивает МФГС.