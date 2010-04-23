Милиция выявила подпольный бензиновый завод

В Запорожской области милиция выявила подпольный завод по изготовлению бензина.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Запорожского главка милиции, фальсифицированный бензин, путем смешивания химикалий, реагентов с добавлением всевозможных присадок, изготавливали на официально действующей нефтебазе с использованием ее оборудования.

"Эксперты уже установили, что А-95, изготавливавшийся на подпольном заводе, по качеству отличался от реального А-95, как "Запорожец" от "Мерседеса", и мог стать причиной неконтролируемой детонации двигателя, забитых нагаром клапанов, выхода из строя поршневой и тому подобных последствий".

По данным ЦОС, производство суррогата осуществлялось настолько масштабно, что "сумма, прошедшая через руки "бензиновых королей" исчисляется десятками миллионов гривень".

Только в момент осмотра подпольного завода на его территории было обнаружено 900 тыс. литров суррогатного бензина.

На данный момент сотрудниками Управления по борьбе с экономической преступностью, которые выявили подпольное предприятие, изъято оборудование для его производство, компьютеры и документация, подтверждающая факт осуществления незаконного производства.

На сегодняшний день прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст. 227 уголовного кодекса Украины - "выпуск или реализация недоброкачественной продукции", решается вопрос о возбуждении уголовных дел еще по ряду статей УК, ведется следствие.