Передвижной туалет в старом троллейбусе - лучший выход из ситуации

В Кременчуге Полтавской области старые троллейбусы власти хотят переоборудовать в передвижные туалеты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-мэр Василий ХОМЕНКО.

По его словам, старый троллейбус распилят, а из его частей соберут уборную, которую будут привозить в праздничные дни к местам массовых гуляний.

«Туалет из троллейбусов - лучший выход из ситуации, такая задача неоднократно ставилась перед городским Управлением ЖКХ», - отметил В.ХОМЕНКО.

Заместитель городского председателя считает, что уже в ближайшем будущем можно оборудовать подобные туалеты и привозить их прицепом к местам массовых гуляний. Устанавливая такие вагончики, нужно подвести к ним воду и предусмотреть отвод стоков в канализационные колодцы, добавил В.ХОМЕНКО.

Ожидается, что передвижной общественный туалет может появиться в Кременчуге в преддверии празднования Дня Независимости Украины (24 августа) либо ко Дню освобождения города от фашистов (29 сентября).