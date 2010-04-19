14 глав сельских клубов слепили 4 тысячи вареников

На Тернопольщине слепили самый большой вареник длиной 40 сантиметров.

Как передает корреспондент УНИАН, вареник изготовили во время конкурса в рамках фестиваля в Збараже, приуроченном открытию в области туристического сезона.

Вареники лепили 14 женщин, которые возглавляют сельские клубы района. В целом они изготовили около 4 тысяч вареников, самый большой из них слепила руководитель клуба села Колодное Мария СЕНЧИШИН.

Вареники лепили с сыром и картофелем. «Наилучший рецепт – это вкусная начинка и хорошее настроение», – объясняли женщины.

Впоследствии варениками угощали участников фестиваля.

В его рамках также состоялся съезд байкеров, рыцарские бои при участии тернопольского клуба «Грифон» и львовского «Галицкие львы», концерт местных вокальных и танцевальных коллективов, выставки работ народных умельцев. Желающие также имели возможность пострелять из луков, покататься на средневековой бричке, посмотреть на выстрелы из средневековых пушек.

Воздушный шар, из которого планировали демонстрировать пейзажи замкового комплекса, поднять в воздух так и не удалось из-за ветра.

Завершилось действо дискотекой и салютом.