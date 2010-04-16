Гаишник попал в аварию на «левом» Мерседесе с чужими номерами

На Волыни в ДТП с участием работника ГАИ травмированы три человека.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления МВД Украины в Волынской области, 14 апреля в 22.55 на автодороге Луцк-Киверцы-Любешив-КПП Дольск вблизи села Дачное Киверцевского района автомобиль марки "Ауди-A4" под управлением 27-летнего жителя города Киверцы, который двигался в направлении Луцка, столкнулся с автомобилем "Мерседес-бенц" под управлением 28-летнего работника милиции, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП оба водителя и пассажирка автомобиля "Ауди-А4" получили телесные повреждения. Водитель и пассажирка "Ауди" госпитализированы в Киверцевскую ЦРБ.

Работник милиции, автомобиль которого стал участником дорожно-транспортного происшествия, служит в УГАИ УМВД Украины в Волынской области. В момент ДТП находился вне службы, без форменной одежды и табельного огнестрельного оружия. Проверкой инспекции по личному составу управления кадрового обеспечения УМВД Украины в области установлено, что "Мерседес-бенц", на котором ехал инспектор, принадлежит его отцу, эксплуатировался без свидетельства о регистрации и с номерным знаком, который принадлежит другому автомобилю, "Иж-408".

Материалы по ДТП находятся в прокуратуре Волынской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Инспекция по личному составу УКО УМВД проводит служебное расследование по данному факту.