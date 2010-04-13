Первый месяц нового правительства: лиха беда начало?..

С одной стороны, премьер-министр Николай Азаров вроде бы имеет полное моральное право отбиться от критиков заявлением, что один месяц деятельности его правительства – это очень малый срок. Дайте, мол, нам хотя бы три месяца, еще лучше, полгода или год, а тогда уже требуйте от нас конкретных результатов и обвиняйте в чем-то!

Однако, с другой стороны, руководители Партии регионов еще задолго до выборов и во время избирательной гонки с важной миной уверяли всех, что у них имеются и антикризисная программа, и большое количество высококачественных законопроектов, и что они продемонстрируют эффективное использование своих наработок, как только получат власть в стране.

Как оказалось, громкие заявления команды Януковича-Азарова о наличии у них якобы четкого плана действий после формирования парламентской коалиции и правительства были банальной бравадой. Также стало очевидным, что многие свои щедрые посулы регионалы теперь не слишком-то торопятся исполнять, а некоторые обещания, в частности, премьер-министра Азарова уже провалены.

Например, Николай Янович в начале марта торжественно пообещал, что закон о госбюджете на 2010 год будет подготовлен правительством и передан на рассмотрение Верховной Рады не позднее 11 апреля. Никто, как говорится, за язык Азарова не тянул, но сегодня ясно, что данное обещание не выполнено, и это, конечно же, весьма неприятный нюанс.

Примечательно, что главной причиной задержки с бюджетом сам же премьер назвал нерешенность до сих пор с российской стороной вопроса пересмотра газового контракта в части уменьшения цены для Украины. Однако вряд ли нужно напоминать, что одной из главных предвыборных фишек Януковича было как раз обещание незамедлительно договориться с «братской» Россией о снижении цены на голубое топливо. Выходит, плохо думали или проявили излишнюю самонадеянность…

А коль скоро отодвигается бюджет, то откладывается и выполнение главного обещания Партии регионов – о повышении социальных стандартов путем ввода в действие принятого прошлой осенью закона. Это тоже некрасивое обстоятельство, ведь повышение пенсий и зарплат было обещано провести сразу же по приходу к власти.

Кроме того, от даты принятия парламентом закона о бюджете зависят сроки возможного возобновления сотрудничества с МВФ. Но и тут не все ладно - переговоры с Фондом также проходят очень сложно, и правительству пока особо нечем похвастаться на данном поприще. МВФ не согласился с предложением Ирины Акимовой о дефиците бюджета в 10% от ВВП, настаивая на цифре 6%, и, кстати, Фонд против значительного повышения зарплат и пенсий (принятие Верховной Радой и подписание президентом Ющенко в прошлом году упомянутого закона о соцстандартах стало главной причиной не выделения четвертого транша кредита).

Особенно же нелицеприятным для правительства и тревожным для всех украинцев сигналом стали начавшиеся в марте задержки с выплатами пенсий, чего не допускало предыдущее правительство и чего не наблюдалось в Украине уже десять лет…

Прямо, какая-то полоса неудач у правительства Азарова – куда взгляд ни кинь. А, кроме того, уже немало сделано и ошибок, а также опасных на будущее шагов.

К примеру, чрезмерно «разгулялась» новая власть в кадровых преобразованиях. Мало того, что наступили на старые грабли с масштабной заменой практически всего руководящего состава в правительстве, региональных госадминистрациях и других госорганах, за что, кстати, яростно ругали своих предшественников, так еще и продублировали последних в части кумовства. Чего стоят, в частности, назначения на должности заместителей министров сына Анны Герман с трехлетним трудовым стажем, а также супругов Елены Бондаренко и Веры Ульянченко...

Естественно, что подавляющее большинство правительственных актов нового Кабмина в марте и апреле касались увольнений и назначений чиновников. Из тех же немногих не кадровых постановлений обращают на себя внимание два, поскольку оба они весьма знаковые.

Так, постановлением от 7 апреля правительство сняло с «Межигорья» статус государственного заповедника - наверное, чтобы лучше спалось Виктору Федоровичу… А 24 апреля постановлением Кабмина №289 были пролонгированы до 30 июня льготы по тарифам на железнодорожные перевозки и электроэнергию для предприятий химической отрасли и горно-металлургического комплекса - вероятно, для повышения настроения их владельцев, широко представленных, как известно, в Партии регионов.

И это при том, что мировые цены на сталь стремительно растут в последнее время, обеспечивая дополнительную прибыль украинским экспортерам, в частности, металлургической продукции. Например, с декабря прошлого года по настоящий момент черные металлы уже подорожали на мировых ранках в среднем на 30%.

В отношение же политики денежных заимствований правительство Азарова не просто повторяет своих предшественников, но уже дало им огромную фору. По информации НБУ, в марте по результатам размещения на аукционах облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ) в госбюджет поступило 8,6 млрд. грн., что в 1,7 раза больше, чем за январь и февраль суммарно (5,0 млрд. грн.).

И именно в этом состоит, в первую очередь, причина увеличения объемов средств правительства на Казначейском счету к концу марта, а не какие-то успехи на ниве сбора налогов. Так, по некоторым данным, в марте планы сбора на таможне выполнены всего на 71% — в объеме 6,65 млрд. грн., в казну не поступило 2,6 млрд. Налоговая собралав прошлом месяце 5,22 млрд., недобор — 2 млрд. грн. То есть, «чуда» со сменой власти в этой сфере не случилось… Причем, по данным финансового анализа ГНАУ и ГТСУ, действующий финансовый план, спущенный министром финансов Ф.Ярошенко и утвержденный Кабмином, не будет выполнен ни в апреле, ни в мае…

К слову, правительство, невзирая ни на что, не преминуло похвалить себя за рост объемов средств на Казначейском счету, но при этом в сообщение по данному поводу, размещенное на официальном сайте в минувший четверг, закралась ошибка. Там сказано, что за время работы нового правительства в марте, остатки на Казначейском счету выросли в 4,1 раза, при этом приводятся две соответствующие цифры - 0,882 млрд. грн. на момент избрания правительства и 5,412 млрд. грн. на 1 апреля. Однако даже «невооруженным глазом» видно, что в данном арифметическом расчете что-то не так – или указаны неправильные суммы, или неверно поделены два числа (если 5,412 разделить на 0,882, то в результате получится больше 6, а не 4,1…).

Впрочем, это, скорее всего, непредумышленная ошибка или опечатка. Чего не скажешь об еще одном недавнем проколе с цифрами от пресс-службы нового правительства.

Напомним, 17 марта сего года пресс-служба правительства проинформировала, что «на сегодняшний день ОБЩИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ долг Украины, включая гарантированный, составляет 93,5% от ВВП». Тогда как в действительности государственный и гарантированный государством долг Украины составляет немногим более 300 млрд. грн., что равняется лишь около 34% от ВВП. Следовательно, в правительстве «промахнулись» всего ничего - на полтриллиона… По-видимому, очень уж хотелось побольней уколоть предшественников…

В общем, свой первый месяц правительство Азарова отработало «вкривь и вкось» практически по всем направлениям. И было бы весьма опрометчиво рассчитывать после такого корявого старта на какие-то улучшения в будущем…

Юрий Глухов