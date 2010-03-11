Азаров назвал ответственного за написание бюджета-2010

Премьер-министр Николай АЗАРОВ представил министра финансов Федора ЯРОШЕНКО коллективу министерства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КМУ, глава правительства поручил министру финансов безотлагательно начать разработку сбалансированного и реалистичного проекта Государственного бюджета на 2010 год, который должен быть подан в Верховную Раду до 11 апреля.

Справка УНИАН. Ф.ЯРОШЕНКО, родился 5 декабря 1949 года в Харцызске Донецкой области. Образование высшее, окончил Ворошиловградский сельскохозяйственный институт по специальности экономика и организация сельского хозяйства.

С июня 2004 года по март 2005 года работал председателем Государственной налоговой администрации Украины, с мая 2007 по март 2008 года – руководитель группы советников «Гарант», г. Киев, с марта 2008 до назначения министром – заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины.