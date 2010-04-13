Куба отказывается от парикмахерских
07:54, 13 апреля 2010Разное
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"Крутитесь сами"
Сотрудники небольших парикмахерских перестанут получать фиксированную зарплату от государства и смогут оставлять себе часть заработанных денег.
Как сообщает корреспондент Би-Би-Си в Гаване, отказ от государственного контроля в этом секторе – первый шаг к приватизации мелкого бизнеса по примеру Китая и Вьетнама.
Фидель Кастро национализировал мелкий бизнес в республике в 1968 году.
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