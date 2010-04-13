Куба отказывается от парикмахерских

Сотрудники небольших парикмахерских перестанут получать фиксированную зарплату от государства и смогут оставлять себе часть заработанных денег.

Как сообщает корреспондент Би-Би-Си в Гаване, отказ от государственного контроля в этом секторе – первый шаг к приватизации мелкого бизнеса по примеру Китая и Вьетнама.

Фидель Кастро национализировал мелкий бизнес в республике в 1968 году.