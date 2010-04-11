Двое воров ездили по селам на такси

На Житомирщине возбуждено уголовное дело против двух воров, которых подозревают в кражах более чем из десяти сельских магазинов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в отделе связей с общественностью областного УМВД.

По его словам, речь идет о двух жителях областного центра, каждый из которых уже отбыл свыше 10 лет наказания в тюрьме за тяжкие преступления. В милицейской пресс-службе уточнили, что кражи были совершены в марте этого года: ночные воры похищали продовольственные и промышленные товары, спиртные напитки, папиросы, средства личной гигиены и косметику, постельное белье, рыбацкие принадлежности и деньги.

Один из задержанных в прошлом работал экспедитором, поэтому большинство торговых заведений были ему знакомы – место расположения, укрепления, режим работы, наличие товаров. Как выяснило следствие, сообщники днем знакомились с таксистом, договаривались о будущей поездке якобы к родственникам и брали номер мобильного. Ночью они звонили по телефону таксисту, вызывали по конкретному адресу, откуда отправлялись в отдаленное село района. Неподалеку магазина воры выходили из машины и через некоторое время возвращались с баулами с похищенным.

Три задействованных в кражах автомобиля такси поставлены на штрафную площадку как орудия совершения преступления, там они будут находиться до вынесения приговора суда. Расследование уголовного дела продолжается.