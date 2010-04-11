Памятник в честь 300-летия Конституции Пилипа Орлика (фото)

На территории Бендерской крепости

9 апреля 2010 г. в Бендерах (на данное время – Приднестровская Молдавская Республика) состоялось установление памятного знака в честь 300-летия Конституции Пилипа Орлика на территории военно-исторического мемориального комплекса «Бендерская крепость». Фото Александра Заровного / УНИАН

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