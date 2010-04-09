Начальник Тернопольськой ГАИ отказался от двух джипов

Новоназначенный начальник Госавтоинспекции в Тернопольской области Николай СУРНИК отказался от двух джипов, которые для служебных поездок использовал его предшественник.

Во время пресс-конференции он объяснил, что такое решение принял в связи с тем, что использование джипов руководством не является эффективным. «От того, что руководитель будет ездить на джипах, службы лучше не заработают. Поэтому «Лексус» передан научно-исследовательскому экспертно-криминалистическому центру, где уже вскоре на его базе оборудуют передвижную лабораторию. «Тойота лэнд крузер» переведена в подчинение дежурной части областной милиции, чтобы они могли оперативно выезжать на место происшествий», – сказал Н.СУРНИК.

Наиболее оптимальными же для работников ГАИ он назвал автомобили ВАЗ-2109 и ВАЗ-21099. «Они выносливы и дешевы в обслуживании», – пояснил Н.СУРНИК. Сам он будет пользоваться автомобилем "Фольксваген пассат", который до этого использовали в качестве автомобиль сопровождения.

Н.СУРНИК также заметил, что в первую очередь будет работать над совершенствованием взаимоотношений между инспекторами ГАИ и водителями. Он отметил, что эти отношения будут строиться на принципах вежливости со стороны инспекторов, тактичного поведения, отсутствия пренебрежительного отношения к участникам движения.

Н.СУРНИК также отметил необходимость улучшения материальной базы областного управления ГАИ, в частности, обеспечения работников служебным транспортом и униформой.