Внеочередное собрание акционеров «АэроСвита» вновь не состоялось

Намеченное на 7 апреля внеочередное собрание акционеров авиакомпании «АэроСвит» не состоялось из-за отсутствия кворума. Как сообщил в комментарии УНИАН по телефону секретарь Налюдательного Совета «АэроСвита» Максим ЮХИМЕНКО, на собрание не явились представители двух акционеров - Фонда госимущества Украины и компании «ГенАвиаИнвест».

«Не явились, при этом не были предоставлены причины неявки, письменные уведомления», - отметил М.ЮХИМЕНКО. По его словам, компания рассчитывает, что на следующее собрание акционеров, намеченное на 14 апреля т.г., эти акционеры придут.

Как напомнил он, это уже третье собрание акционеров с начала 2010 г., которое не удается провести из-за отсутствия этих двух акционеров. Также не были проведены по этой причине собрания в декабре 2009 г., которые созывались три раза. Из-за невозможности провести собрания, компания до сих пор работает под руководством и.о. гендиректора, который был назначен в ноябре 2009 г.

Как сообщал УНИАН, акционеры ЗАО «Авиакомпания «АэроСвит» 7 апреля т.г. на своем внеочередном собрании планировали рассмотреть вопрос внесения изменений в Устав ЗАО путем изложения его в новой редакции, а также изменений в положения, регламентирующие внутреннюю деятельность общества.

Кроме того, планировалось рассмотреть вопросы отзыва и избрания исполнительного органа общества, главы и членов Наблюдательного совета компании, а также главы и членов Ревизионной комиссии ЗАО.

На собрании также планировалось заслушать отчет исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности компании за 2008 г., рассмотреть порядок распределения прибыли за 2008 г., избрать регистратора компании. Также запланирован вопрос изменения типа общества.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит» – Украинские авиалинии», созданная в 1994 году, сегодня является одним из крупнейших украинских авиаперевозчиков, оперирует широкой маршрутной сетью и самолетным парком, состоящим из 16 судов Boeing.

На сегодняшний день «АэроСвит» обслуживает более 50 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных, а также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие административные и региональные центры Украины.

Фонд госимущества Украины владеет 22,3941% акций «АэроСвита», ООО "ГенАвиа-Инвест" - 24,999%.

Чистый убыток компании за 2008 г. составил 405,3 млн. грн. против чистой прибыли за 2007 г. в размере 21,7 млн.грн. УФ компании – 19,36 млн. грн.