Задержан "минер" супермаркета в Кременчуге

В Кременчуге Полтавской области задержан 17-летний юноша, который сегодня заявил о ложном заминировании супермаркета «Амстор».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила пресс-офицер Кременчугского городского управления милиции Анна ВОЛЮВАЧ.

По ее словам, оперативники вычислили, с какого телефона-автомата звонил юноша. Проведя опрос в соседних с телефоном-автоматом торговых точках, они выяснили приметы подозреваемого.

«В то время там звонило мало людей. Они запомнили приметы, и по ним нарядом патрульной службы подозреваемый был задержан», - сказала А.ВОЛЮВАЧ.

Она отметила, что задержанный объяснил свой поступок шуткой.

Против задержанного решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 14.11 в дежурную часть городского управления милиции Кременчуга позвонил неизвестный и сообщил, что супермаркет «Амстор» заминирован.

К супермаркету выехали наряды милиции, МЧС, саперы. Посетители и продавцы магазина были немедленно эвакуированы.

Позже стало известно, что сообщение о заминировании супермаркета оказалась ложным.