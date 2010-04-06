Янукович в Москве: кладбище, крестины и "Победа" Медведева (фото)
Понедельник был посвящен визитам
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в понедельник совершил частный визит в Москву, чтобы быть на крестинах внука своего школьного товарища и возложить цветы на могилу летчика-космонавта Георгия Берегового.
В.ЯНУКОВИЧ также встретился с патриархом Московским и всея Руси КИРИЛЛОМ и президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.
Еще во время официального визита в Москву В.ЯНУКОВИЧ и Д.МЕДВЕДЕВ нашли несколько минут, чтобы поговорить о своем общем увлечении автоспортом, и именно тогда российский Президент сказал, что обязательно покажет украинскому коллеге свою красавицу - «Победу», сообщает пресс-служба украинского президента.
После посещения часовни и завершения автомобильной прогулки состоялась двусторонняя встреча, в ходе которой главы двух государств обсудили перспективы украинско-российского сотрудничества.
|Виктор Янукович на крестинах внука своего школьного товарища
|...и у могилы летчика-космонавта Георгия Берегового
|Президенты Украины и России садятся в автомобиль «Победа»
Фото Андрея Мосиенко / POOL / УНИАН