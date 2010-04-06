Янукович в Москве: кладбище, крестины и "Победа" Медведева (фото)

06:55, 06 апреля 2010
Разное
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Понедельник был посвящен визитам

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в понедельник совершил частный визит в Москву, чтобы быть на крестинах внука своего школьного товарища и возложить цветы на могилу летчика-космонавта Георгия Берегового.

В.ЯНУКОВИЧ также встретился с патриархом Московским и всея Руси КИРИЛЛОМ и президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

Еще во время официального визита в Москву В.ЯНУКОВИЧ и Д.МЕДВЕДЕВ нашли несколько минут, чтобы поговорить о своем общем увлечении автоспортом, и именно тогда российский Президент сказал, что обязательно покажет украинскому коллеге свою красавицу - «Победу», сообщает пресс-служба украинского президента.

После посещения часовни и завершения автомобильной прогулки состоялась двусторонняя встреча, в ходе которой главы двух государств обсудили перспективы украинско-российского сотрудничества.

Виктор Янукович на крестинах внука своего школьного товарища

Президент Украины Виктор Янукович у могилы летчика-космонавта Георгия Берегового

Президенты Украины и России садятся в автомобиль «Победа»

Фото Андрея Мосиенко / POOL / УНИАН

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