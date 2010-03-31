КрАЗ выехал на тротуар и сбил трех человек

В Львове водитель грузового автомобиля «КрАЗ-250» не справился с управлением и, выехав на тротуар, совершил наезд на трех пешеходов, а также столкновение с грузовым автомобилем «Скания-T113HL», который был припаркован возле одного из домов. Об этом сообщили УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, инцидент произошел вчера в 13.30 на ул. Богдановской.

Травмированные пешеходы и водитель автомобиля «КрАЗ» в состоянии разной степени тяжести госпитализированы в Львовскую городскую больницу скорой помощи.

Причины ДТП устанавливаются.