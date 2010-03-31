ПР предупреждают, что спасение Литвина дорого им обойдется

Предложение внести изменения в Конституцию с целью увеличения до 5 лет срока полномочий местных органов власти, а также отсутствие даты проведения местных выборов – «это циничные манипуляции Конституцией и уход от необходимости смены власти на местах».

Такую точку зрения в комментарии УНИАН высказал главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ – инициатор состоявшегося 29 марта пикетирования Согласительного совета Верховной Рады Украины с требованием назначить местные выборы.

В частности, он уверен, что отмена местных выборов дискредитирует Партию регионов, «подрывает её на местах». Политик считает это «провальным РR-ходом и полным отсутствием логики в выборе стратегии продвижения партии». А для председателя ВР Владимира ЛИТВИНА отмена выборов в местные органы власти является попыткой «отдалить неизбежное крушение Блока Литвина», считает В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

«Мы требуем назначить ближайшую дату проведения выборов, а вместо этого рассматриваются инициативы в части изменения Конституции, чего никто не просил. Попытка навязать обществу дискуссию о порядке изменения Конституции – замыливание глаз, дабы не дать ответа на прямой вопрос о дате местных выборов и антиконституционно продлить полномочия мэров-коррупционеров и депутатов-мародёров. Партии регионов как победительнице президентских выборов, по сути, на местных выборах достаточно закрепить успех. Избиратели понимают, что выборы должны были состояться в конституционные сроки, и если они отменяются, значит, всё недовольство переносится на проголосовавших за то, чтобы лишить людей возможности выбирать, – Партию регионов, коммунистов, Блок Литвина, партию «За Украину!», Украинскую народную партию», – подчёркивает В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Лидер «Форума спасения Киева» отмечает, что таким образом ПР «берёт под крыло всех мэров-мародёров и депутатов-коррупционеров», и «чем больше депутаты сидят в своих креслах, тем более пренебрежительно относятся к избирателям».

«Сейчас Партия регионов взяла всю ответственность за непроведение выборов на себя. Затягивание и отмена выборов ничего хорошего «регионалам» не принесёт», – считает главный координатор гражданской кампании.

В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ не исключает возможности, что «какие-то консультанты-диверсанты умышленно втягивают ПР в падение рейтингов».

В частности, в пример он приводит заявление народного депутата от ПР Владимира ВЕЧЕРКО, который предложил провести местные выборы вместе с парламентскими в конце 2012 года. «Чем больше таких заявлений, тем больше недовольство народа Партией регионов. Что ж это такое, что мэров нельзя переизбрать?», – говорит В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ.

Вместе с тем В.ЧЕРНЯХОВСКИЙ напоминает, что во время подготовки изменений в Конституцию в 2004 году вопрос об увеличении сроков полномочий депутатов всех уровней в обществе не прорабатывался.

«В 2004-м, чтобы продлить свое пребывание в уютных креслах, народные депутаты наряду с полезными изменениями Конституции, связанными с ограничением полномочий Президента, под шумок увеличили срок своих собственных полномочий и полномочий депутатов местных советов до 5 лет. При этом у народа об этом не спросили», – обращает внимание лидер общественного движения.

По словам В.ЧЕРНЯХОВСКОГО, «Форум спасения Киева» считает необходимым восстановить предыдущую конституционную норму 1996 года, согласно которой сроки полномочий депутатов всех уровней и сельских, поселковых, городских председателей составляли 4 года.

В заключение общественный лидер сообщил, что «Форум спасения Киева» готовит обращение к лидеру объединённой демократической оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой скоординировать действия с общественными организациями, которые протестуют против отмены местных выборов.

Как сообщал УНИАН, 29 марта гражданская кампания «Форум спасения Киева», народное движение «Третья Республика», Альянс «Майдан» и общественная организация «Киевляне, объединяемся» пикетировали Верховную Раду Украины с требованием назначить выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских председателей на 27 июня 2010 года. Участники пикета призвали все «здоровые силы общества» поднять всеукраинское общественное сопротивление и не отступать до тех пор, пока не будет определена ближайшая дата очередных выборов в местные органы власти.

Во время Согласительного совета председатель Верховной Рады Украины В.ЛИТВИН отметил, что в ВР уже зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Конституцию относительно увеличения до 5 лет срока полномочий местных органов власти. В.ЛИТВИН напомнил, что этот документ необходимо направить на заключение в Конституционный Суд. По возвращении этого документа из КС парламент должен его принять в первом чтении на этой же сессии. По словам председателя ВР, в начале следующей сессии ВР сможет принять этот документ в целом с точной датой проведения следующих выборов в местные органы власти. «Если идти по логике этого документа, то они вырисовываются в марте 2011 года», – сказал В.ЛИТВИН. Председатель ВР также считает, что соответствующие изменения необходимо принять и относительно срока полномочий Верховной Рады АР Крым.