Тело одного из богатейших людей мира найдено после 5 дней поисков

В Марокко обнаружено тело шейха Ахмеда бен Заида Аль Нахайяна, главы крупнейшего инвестиционного фонда Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) и брата президента ОАЭ. Шейх пропал 5 дней назад. Соответствующую информацию распространило сегодня государственное информационное агентство ОАЭ, передает Associated Press.

По информации агентства, тело шейха было обнаружено рано утром в воде близ плотины ГЭС. В поисково-спасательной операции были задействованы более 100 спасателей, 4 врача и три вертолета. По сообщению информационного агентства, погибший будет доставлен на родину, похороны состоятся 31 марта.

27 февраля 2010 г. шейх Ахмед бен Заид Аль Нахайян пропал без вести в результате авиакатастрофы на территории Марокко. По официальным данным, легкий самолет с экипажем, состоящим из шейха и пилота, упал в водохранилище. Пилота удалось спасти, но тело самого шейха было обнаружено только сегодня.

Ахмеда бен Заида Аль Нахайяна считают одним из наиболее богатых людей в мире. Размеры активов фонда ADIA никогда не обнародовались, но, по подсчетам экспертов, они могут составлять от 650 млрд долл.

РосБизнесКонсалтинг