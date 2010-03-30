В Виннице столкнулись рейсовый автобус и мусоровоз: 20 потерпевших

В Виннице из-за столкновения мусоровоза с рейсовым автобусом пострадали 20 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГАИ Винницкой области, ДТП произошло сегодня утром. Мусоровоз "МАЗ" столкнулся с автобусом "ПАЗ", перевозивший около 30 пассажиров.

Вследствие ДТП 7 пассажиров с травмами госпитализированы. Еще 13 пассажирам оказана первая медицинская помощь непосредственно на месте происшествия.