В Виннице столкнулись рейсовый автобус и мусоровоз: 20 потерпевших

11:10, 30 марта 2010
Разное
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7 пассажиров госпитализированы

В Виннице из-за столкновения мусоровоза с рейсовым автобусом пострадали 20 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГАИ Винницкой области, ДТП произошло сегодня утром. Мусоровоз "МАЗ" столкнулся с автобусом "ПАЗ", перевозивший около 30 пассажиров.

Вследствие ДТП 7 пассажиров с травмами госпитализированы. Еще 13 пассажирам оказана первая медицинская помощь непосредственно на месте происшествия.

 

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