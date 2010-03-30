В Виннице столкнулись рейсовый автобус и мусоровоз: 20 потерпевших
11:10, 30 марта 2010Разное
1525 0
7 пассажиров госпитализированы
В Виннице из-за столкновения мусоровоза с рейсовым автобусом пострадали 20 человек.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГАИ Винницкой области, ДТП произошло сегодня утром. Мусоровоз "МАЗ" столкнулся с автобусом "ПАЗ", перевозивший около 30 пассажиров.
Вследствие ДТП 7 пассажиров с травмами госпитализированы. Еще 13 пассажирам оказана первая медицинская помощь непосредственно на месте происшествия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter