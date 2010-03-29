В Хмельницком 21-летняя девушка упала с 8-го этажа

В Хмельницком погибла 21-летняя девушка, которая упала с 8-го этажа девятиэтажного малосемейного общежития на улице Майборского, 1.

Об этом УНИАН сообщил старший инспектор Центра пропаганды Главного управления МЧС в Хмельницкой области Алексей ЧЕРКАСОВ.

“Девушка, 1989 г. р., находясь в нетрезвом состоянии, вышла на балкон 8-го этажа и оттуда выпала из-за собственной неосторожности”, - отметил он.

По словам А.ЧЕРКАСОВА, от полученных травм девушка скончалась на месте падения.

Тело отправлено в областное бюро судмедэкспертизы.