Пара слов в защиту Табачника

В Украине новая мода – «антитабачные» кампании: одни делают вид, что вылет Табачника из кресла министра разом решит все проблемы отечественного образования, другие – на полном серьезе с внешними проявлениями этой глупости борются. Детский сад, штаны на лямках…

За что стоим, православные? Верните нам нашу любимую систему тестирования по-вакарчуковски. А вы персонально пытались ЧЕРЕЗ ЭТО ПРОЙТИ? Моя дочь поступала в 2008-м – мы прошли через этот ад. И смею вам уверить, ни у кого из моих знакомых (из тех, кто или чьи дети сумели выжить в том геноциде абитуриентов) язык не повернется сказать доброе слово о вступительной кампании-2008.

Вы кроете Табачника за то, что собирается, супостат, изменить правила поступления за несколько месяцев до начала внешнего тестирования. Что же вы молчали, когда в период февраля-июля 2008-го Вакарчук, дай Бог памяти, поменял правила поступления пять раз! Да до сентября раза три менялись правила и сроки зачисления…

По моему скромному разумению, результат моей дочери на ВНО – в районе 190 балов по каждому предмету – должен был дать полную гарантию спокойного поступления практически в любой вуз. Как бы не так! Мой ребенок вставал в 5 утра, чтобы занять очередь в приемную комиссию, и, если повезет, сдать документы до 4 – 6 вечера. Не верьте, если вам скажут, что очереди тогда были вызваны стремлением абитуриентов разбросать документы всюду, чтобы иметь шанс «пройти». Конечно же, тот факт, что не только на каждую специальность, но и на бюджет и контракт в рамках каждой специальности (также на дневное, вечернее и заочное) требовали заполнять отдельный пакет документов, на длину очередей никак не повлиял.

Это мой ребенок в приемных комиссиях выслушивал, мол, документы, вы, конечно сдать можете, но бороться будете только за контракт, потому что все бюджетные места уже «забили» льготники… Но самое «веселое» началось 28 – 29 августа, когда в одночасье выяснилось, что мы поступили во все вузы, куда подавали документы. Мне начали названивать из приемных комиссий, требуя немедленно забирать уже сданные на зачисление оригиналы документов ребенка и, сломя голову, бежать оформляться в вуз, из которого звонят, а то у них мол недобор образуется из-за нашей «нерасторопности»… Наверное, не стоит упоминать, что сие торжество справедливости случилось уже после того, как на семейном совете было решено наплевать на всю эту нервотрепку и идти на контракт. Зато в тот вуз и на ту специальность, куда дочь хотела с самого начала.

И кстати наш вариант – еще не самый худший! Сослуживца моего мужа увезла «скорая» с сердечным приступом – в последний день подачи документов «для всех» человек абсолютно случайно узнал, что Министерство образования, оказывается, отменило поступление по результатам подготовительных курсов. Разумеется, официальным путем сообщить об этом «поступившим» или их семьям никому в голову не пришло. Несмотря на то, что его внуку дали бумажку, что он прошел по результатам курсов и своевременно будет зачислен в вуз. Ребенок спокойно поехал на море… а тут – новая директива Минобразования, и если кому вовремя не сказали – Вакарчук не виноват.

А то, что на потоке, где занимается моя дочь, до сих пор честно поступавшие студенты, мягко говоря, не слишком уважительно относятся ко многочисленным льготникам – это ничего? Это нормально, что полтора года студенты рассказывают, как «инвалидам умственного труда» преподаватели натягивают оценки, чтобы не слишком бросалась в глаза аксиома: наличие справки о льготе – не гарантия того, что ребенок способен усвоить программу вуза. О том, сколько среди этих справок – купленных (за право обойти золотых медалистов с набранными на ВНО 124 баллами, конечно, можно раскошелиться) – даже говорить не хочется.

Кстати, о якобы побежденной Вакарчуком коррупции. Я лично знаю двух нынешних студентов, которые в 2008-м поступили в два разных киевских вуза за взятку. Скажете, это невозможно? А вот дудки! Приемные комиссии вывешивали списки поступивших без указания баллов! Спрашивается, как те, кто оказался «под чертой», могли узнать, что вперед них продвинули конкурентов с более низким результатом? Существуют и схемы обхода «гарантированного от коррупционного воздействия» ВНО. Я с ходу могу придумать две, и уверена, что их на самом деле гораздо больше.

Ау, поборники равных прав и возможностей для поступающих! Назовите мне хоть одного родственника (не говоря уже о детях) депутата любого уровня, который провалился при попытке поступить в 2008, 2009 годах.

А теперь спрошу еще раз: вы действительно считаете, что убрав Табачника, разом решите все проблемы отечественного образования? Не лучше ли избавиться от иллюзий и начать требовать реальных вещей? Скажем, равных условий поступления для льготников и не-льготников. То есть гарантировать льготнику бюджетное место, но только при условии, что он прошел по конкурсу, а не на основании несчастной бумажки, которая к уровню знаний абитуриента никакого отношения не имеет по определению.

Спору нет, Табачник напрасно бросился на систему тестирования и поступления с шашкой наголо. Но его предшественник фактически устроил то же самое. Только в других аспектах.

Что касается обвинений в том, то Табачник якобы вернет коррупцию в вузы, - не смешите мои тапочки. Чтобы кто-то мог ее вернуть, ее же надо оттуда сначала выковырять. Следовательно, эту часть проблемы можно спокойно отложить далеко и надолго.

Да и о вопросах поступления чиновничьих отпрысков беспокоиться, право, не стоит. Вспомните одну из «семи заповедей» из знаменитого «Скотного двора» Оруэлла: «Все животные равны, но некоторые животные равнее других». У кого-то есть сомнения, что подобная система в Украине сохранится надолго? Независимо от цвета власти, к сожалению…

Вера Сорока