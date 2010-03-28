Африканская газета извинилась за фото «беременной» английской королевы

В Зимбабве местная газета принесла свои извинения королеве Великобритании Елизавете II за публикацию фотографии, изображающей 83-летнюю королеву беременной, сообщает Associated Press.

Такие фотографии были опубликованы в издании в начале марта, накануне государственного визита в Великобританию президента ЮАР Джейкоба Зумы. Представитель газеты сообщил, что эта фотография была по ошибке взята с интернет-сайта, высмеивающего беспорядочные половые связи, которые, по версии сайта, свойственны президенту.