Спасатели нашли тела подростков, утонувших позавчера в Алуште

Спасатели Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций нашли тела двух подростков, которые в пятницу, 26 марта, утонули в море в районе Алушты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС.

Тела погибших обнаружены и подняты на поверхность водолазной группой МЧС вчера, 27 марта.

Как сообщал УНИАН, 26 марта двое подростков погибли в Черном море в районе Алуште, оказавшись в воде в шестибалльный шторм.

Семь ребят приехали из Симферополя в Алушту отпраздновать у моря день рождения одного из них. Одному стало плохо, он с товарищем пошел на пирс. По неустановленным причинам подростки оказались в воде и самостоятельно выйти на берег не смогли.

Погибли пятнадцатилетний и четырнадцатилетний ребята. Еще одного, который пытался их спасти, вытянули на берег рыбаки.

К поискам были привлечены 50 спасателей, а также 10 единиц техники Главного управления МЧС в АР Крым.