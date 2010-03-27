Компания молодых посетителей похитила из кафе музыкальные колонки

В городе Константиновке Донецкой области компания юных – двое несовершеннолетних и один совершеннолетний – посетителей похитила из кафе музыкальные колонки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Константиновского горотделения МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, в Константиновский горотдел милиции обратился владелец одного из кафе с заявлением о том, что он обнаружил пропажу акустической системы. Сотрудникам МВД потерпевший приблизительно описал присутствующих в тот вечер посетителей заведения. На установление личностей злоумышленников сотрудникам криминальной милиции по делам несовершеннолетних потребовалось двое суток.

Похитителями оказались трое молодых приятелей, двое из которых – 16-летнего возраста, один - совершеннолетний. Вечером, находясь в кафе, они обратили внимание на музыкальные колонки, и, воспользовавшись моментом, когда хозяин заведения отвлекся, забрали их и быстро удалились.

По объяснению одного из злоумышленников, мотивом кражи послужило то, что одному из приятелей «очень понравилась акустика». Сотрудники милиции изъяли у этого парня похищенную аппаратуру и вернули ее законному владельцу.

В настоящее время все трое молодых людей привлекаются к уголовной ответственности за совершенное преступление. По данному факту проводится расследование.