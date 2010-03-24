В Киеве автобус врезался в трамвай
14:09, 24 марта 2010Разное
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Пострадали два человека
В Киеве при столкновении автобуса с трамваем пострадали два человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера. На перекрестке улиц Тростянецкая и Анны Ахматовой водитель автобуса «МАЗ-103076» во время выполнения поворота налево не предоставил предпочтение в движении и совершил столкновение с трамваем «Т-3».
На момент столкновения в салоне трамвая находились 50 пассажиров. В результате ДТП водитель автобуса и пассажир трамвая получили телесные повреждения.
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