В Киеве автобус врезался в трамвай

В Киеве при столкновении автобуса с трамваем пострадали два человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера. На перекрестке улиц Тростянецкая и Анны Ахматовой водитель автобуса «МАЗ-103076» во время выполнения поворота налево не предоставил предпочтение в движении и совершил столкновение с трамваем «Т-3».

На момент столкновения в салоне трамвая находились 50 пассажиров. В результате ДТП водитель автобуса и пассажир трамвая получили телесные повреждения.