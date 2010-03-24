Почему резко выросли цены на бензин?

Член президиума партии “Единый Центр”, народный депутат Василий ПЕТЁВКА считает, что Антимонопольный комитет должен немедленно начать расследование скачка цен на нефтепродукты на отечественных АЗС.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба партии.

«Есть все основания полагать, что резкий рост цены бензина и дизтоплива в среднем на 30 копеек стал результатом согласованных действий операторов рынка”, – заявил В.ПЕТЁВКА, комментируя рост стоимости топлива в Украине.

По мнению политика, тяжело представить обычным стечением обстоятельств ситуацию, когда АЗС, которые имеют разных владельцев и получают топливо из разных источников, в частности и из-за границы, одновременно решили поднять цены. «За резким ростом цены нефтепродуктов может быть скрыто желание нефтетрейдеров заработать на традиционном увеличении спроса на горючее в весенне-летний период. Мы уже имели подобные ситуации и в 2006 году, и в 2008 году. Но тогда такие действия объяснялись либо значительным ростом мировой цены нефти, либо резкими колебаниями курса национальной валюты. Ни одного из этих факторов сегодня нет. Цена нефти возросла лишь на несколько процентов, а национальная валюта в последнее время только укрепляется», - отметил народный депутат.

В.ПЕТЁВКА убежден, что мощные игроки пытаются прозондировать рынок и проверить на прочность новую власть. «После смены правительства поставщики и продавцы нефтепродуктов больше не имеют никаких «моральных» обязательств перед властью. Кроме того, они пытаются с выгодой для себя воспользоваться изменениями в новой административной вертикали, которая пока еще больше сосредоточена на кадровых вопросах», - уверен политик.