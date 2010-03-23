В Севастополе нашли 2-тонную торпеду, потерянную в конце 70-х

В Севастополе на выходе из Балаклавской бухты водолазы-пиротехники МЧС успешно уничтожили современную торпеду советского производства общим весом около 2 тонн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС в городе Севастополе, боеприпас был найден на 12-тиметровой глубине в 20-ти метрах от причала представителями профильного экологического предприятия ОАО «Ситалл» в ходе обеспечения киносъемок в бухте Балаклава.

На период проведения обезвреживания торпеды была приостановлена работа ряда объектов хозяйственной деятельности Балаклавской бухты.

Учитывая близость расположения зданий, объектов, гидротехнических сооружений от места нахождения торпеды, а также опасность ее перевозки на полигон после подъёма из воды, было принято решение провести операцию по обезвреживанию наиболее целесообразным и безопасным способом. Боеприпас подняли на понтонах, отбуксировали по фарватеру Балаклавской бухты в район траверза бывшей береговой батареи №19, затопили на глубине и уничтожили путём подрыва, отметили в МЧС.

Вес взрывчатого вещества торпеды составлял более 200 кг, длина - около 8 метров, калибр - 533 миллиметра. Данная торпеда предназначена для поражения подводных лодок и надводных кораблей. Торпеда оснащена аппаратурой самонаведения, которая осуществляет наведение на цель. Стрельбовые испытания этими торпедами проводились с подводных лодок в 1978-1980 годах на Черноморском флоте.

С начала году на счету спасателей уже около 600 обезвреженных взрывоопасных предметов, среди которых артснаряды, мины, гранаты и бомбы.