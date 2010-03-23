Советско-путинская профанация и украинская жизнь в четырех измерениях

В соответствии с письменными артефактами разумное человечество существует около 10 тысяч лет. И все это время оно развивает знание относительно пространственно-временных рамок своего бытия. Сначала считали мир двухмерным, а землю плоской. Евклид в знаменитых «Началах» классически описал и сформулировал двухмерную геометрию. Аристотель высказал догадку о сферической форме земли и, соответственно трехмерности окружающей реальности. Потом Лобачевский разработал неевклидову геометрию. И пошло-поехало вплоть до признания многомерности пространства. Альберт Эйнштейн доказал в «специальной теории относительности», что мир может существовать во множестве измерений. Возник вопрос, а как же тогда существует Человек и все живет? Этот парадокс решил Стивен Хокинг с коллегами. Он доказал, что разумная жизнь может существовать только в трехмерном пространстве.

Не прав Хокинг. Есть другие формы существования! В конце ХХ века на карте мира появилась 46-миллионная страна, которая опровергает эту фундаментальную теорию Вселенной и живет в своем четырехмерном пространстве. Кроме обычного 3-D пространства, здесь правит балл четвертое измерение – информационно-виртуальное. Тут все, как должно быть в нормальном обществе. Царствует вроде бы демократия, свобода слова, равные возможности, нет кризиса и инфляция в норме. ТВ-шоу демонстрируют якобы открытость и доступность власти, ее заботу о народе в живом эфире. Все транслируется в интерактивном формате. Можно позвонить, написать и даже принять участие в каком-то из «шустеров». Особенно поражают светские хроники. Придет «рядовой» с работы, включит ящик и окунется в сказочную ирреальность того, каким должно быть его убогое и серое бытие. Потом выключит, оглянется бедолага вокруг, а там суровая и неумолимая действительность.

Феодализм, беззаконие и право сильного. Рабство и охота на людей. Не действуют ни законы, ни Конституция. Французский король Людовик говорил: «Я – это Франция». У нас сегодня ПР – это и Конституция, и закон. Все покупается и продается. Или захватывается рейдерами – от Банковой, создания коалиции «тушками» и до книжного магазина «Сяйво».

В целом рейдерам для захвата объекта достаточно и одного процента акций, а теперь они захватили ключевые посты в государстве. А 8 февраля, на второй день после второго тура, уже были назначены «смотрящие» в захваченных областях и территориях. Задание простое – через налоговые и другие государственные органы обнаружить и установить контроль над успешным бизнесом. Поскольку, как правило, местный успешный бизнес принадлежит местным же правящим элитам, то эффект двойной. И финансовый, и политический. Под угрозой полной потери бизнеса местный власть предержащий радостно согласится на любые условия, пусть и ультимативные. Отныне местные выборы становятся ненужными. Достаточно переприсяги на верность новому хозяину.

А местные выборы будут. В свое время и с нужным результатом. Точнее – советско-путинская профанация. То же самое касается и выборов в Верховную Раду. Для окончательного развенчания иллюзий скажу прямо: власть захвачена навсегда.

Донецк порожняк не гонит. Сказали, что все будет Донбасс, значит так и будет. Тихо и без шума идет грандиозная ротация кадров. На каждое теплое место стоят в очереди по десятку желающих от Луганска и Донецка. Профессионализма, как и у оранжевых предшественников, нуль. Только и разница, что до управления страной оранжевые чабаны занимались контрабандой импорта из Польши, а сине-белые пролетарии крали уголь в рудниках.

С западными территориями просто. Там народ привычен к оккупации. Пережил Австро-Венгрию, поляков, немцев и советы. Перетерпят и донецких. Крым покорить будет намного сложнее. Потому именно туда направлены лучшие эмиссары новой власти. Без сомнения, крымских согнут, потому что и сами же такие же, понятия знают не из теории.

Как только, ориентировочно осенью, будет установлен полный контроль по всей территории, включится централизованный, государственный механизм управления. Николай Янович, чрезвычайно работящий человек и большой специалист в налогах, хорошо знает, как их собирать. Все что можно снять – снимут и направят в бюджет. А уже как дерибанить бюджет, никого в этой стране учить не нужно. Бюджет и его дерибан – конечная цель любой украинской власти. Хотя в целом для государства один большой центр разворовывания лучше, чем много маленьких.

…В полном соответствии с законами Вселенной мы будем жить только тогда, когда втиснемся в рамки трехмерного мира, то есть когда картинка на телевидении будет отвечать потому, что мы видим вокруг себя.

Константин Ус, предприниматель