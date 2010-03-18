В Украине пройдет самый продолжительный в мире фестиваль культуры

III международный фестиваль «Парк Киевская Русь», который состоится на территории одноименного парка в селе Копачев Обуховского района Киевской области, в этом году претендует на звание самого продолжительного мероприятия культурного характера в Украине и во всем мире. Как сообщили УНИАН в благотворительной организации «Славянский фонд» (организаторы фестиваля – УНИАН), в новом сезоне фестиваль продлится с 24 апреля по17 октября.

«Мы решили продлить сроки проведения фестиваля, для того, чтобы как можно больше людей ощутили атмосферу жизни древней Руси, осознали, что Древний Киев является столпом мировой культуры. Фестиваль станет культурным феноменом года - самым ярким и продолжительным мероприятием не только в Украине, но и во всем мире – о подобном опыте сезона праздников и зрелищ не заявлял еще никто», - отметил президент благотворительной организации «Славянский фонд» Владимир ЯНЧЕНКО.

По словам организаторов, в этом году в фестивале «Парк Киевская Русь» примут участие более 10 тыс. артистов различных жанров из Украины, России, Беларуси, Польши, Франции, Германии, Австралии, США и Канады.

Участники фестиваля воссоздадут события и атмосферу прошлого в театрализованных действах - они предстанут в образах богатырей, рыцарей, князей, скоморох, кочевников и викингов.

В свою очередь, посетители «Парка Киевская Русь» смогут принять участие в народных гуляниях, маскарадах, увидеть выступления этноколективов стран СНГ и Европы, - богатырские бои и рыцарские турниры, показательные выступления каскадеров, огневое шоу, лучный турнир. Также на территории Парка будет работать ярмарка с широким ассортиментом сувенирной продукции народных мастеров.

Как сообщают в «Славянском фонде», желающие смогут поучиться народным ремеслам у кузнецов, мастеров по резьбе, вышивальщиц, а также – пройти каскадерский мастер-класс.

При этом наиболее яркие события фестиваля запланированы на выходные дни. В календарь событий внесены празднования Дня Киева, Дня «Ярила», Медовый Спас, День независимости Украины, встреча «бабьего лета».

Добраться до «Парка Киевская Русь» из Киева можно будет за 45 минут. Во время фестиваля в направлении Парка будут курсировать автобусы от станции метро «Выдубичи», добавляют организаторы.

Справка УНИАН. Международный фестиваль «Парк Киевская Русь» проходит с 2008 года на территории Центра культуры и истории «Парк Киевская Русь» в селе Копачев Обуховского района, в 34 километрах от Киева. Строительство «Парка» инициировала благотворительная организация «Славянский фонд». В настоящее время на территории 10 га осуществляется воссоздание Детинца (Кремля) Киева времен V-XIII веков в масштабе 1:1 с максимальной исторической достоверностью.

Первый этап строительства планируется завершить к Евро-2012, а весь проект – через 7-9 лет. Эксперты называют «Парк Киевская Русь» культурной столицей восточнославянской цивилизации. Создатели же ожидают, что по окончании строительства Парк станет туристической меккой Украины.