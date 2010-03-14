Шумахер вернулся в Формулу-1

Семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер, выступающий за "Мерседес GP", выразил уверенность в том, что его команде удастся доработать болид по ходу сезона, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официальный сайт чемпионата.

В воскресенье Шумахер, возобновивший карьеру после трехлетнего перерыва, финишировал шестым на первом этапе, который прошел в Бахрейне.

"После трех лет отсутствия я получил удовольствие, особенно в самом начале гонки, когда мне удался хороший старт, - заметил гонщик. - Я спокойно воспринимаю шестое место, оно дает мне и команде хороший задел для прогресса".

"Я абсолютно уверен, что мы сможем улучшить нашу машину, - добавил Шумахер. - Работа на первом Гран-при прошла позитивно, и я бы хотел поблагодарить команду за поддержку в моей первой гонке после возвращения..."