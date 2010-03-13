В Болгарии конфисковали купюру в 1 миллион долларов США

Болгарские таможенники конфисковали из экспресс-почты купюру номиналом в 1 миллион долларов США, сообщило таможенное управление Болгарии в субботу.

«Банкнота, выпущенная в 1923 году, была спрятана в пакете экспресс-почты с документами, который был послан из Болгарии в Испанию. Предстоит экспертиза, которая установит, подлинная ли эта банкнота, а также какова ее нумизматическая ценность», - говорится в заявлении.

Как передает РИА Новости, Министерство финансов США на своем сайте сообщает, что максимальный номинал среди выпущенных им купюр принадлежит золотому сертификату 1934 года на 100 тысяч долларов. Сейчас самая крупная купюра, которая выпускается в США, имеет номинал в 100 долларов.

Американскому Минфину известны так называемые платиновые сертификаты номиналом в миллион долларов, копии которых периодически присылают в Вашингтон граждане, интересующиеся подлинностью купюр.

Секретная служба США, которая занимается предотвращением подделки долларов, провела расследование относительно этих купюр еще в 1982 году, сообщает Минфин. Было установлено, что банкноты печатала частная канадская компания в качестве художественного произведения, цена одной такой купюры на продажу была 1 доллар США.

Американские спецслужбы пришли к выводу, что при печатании этих банкнот законы США не были нарушены.