На лыжной трассе в Славском травмировались четверо туристов

За минувшие сутки, 12 марта, Львовским горным поисково-спасательным отрядом на лыжной трассе горы Высокий Верх в горнолыжном курорте Славское травмировались четверо туристов-лыжников, которые были эвакуирован с горы спасателями МЧС. Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ МЧС Украины во Львовской области.

Львовским горным поисково-спасательным отрядом МЧС Украины с начала года была оказана помощь 160 травмированным туристам-лыжникам.

Как информирует ГУ МЧС Украины во Львовской области, 12-14 марта в горах Львовской области наблюдается ухудшение погодных условий.