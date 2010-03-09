Внук Молотова привез в Украину немного сталинизма

5 марта одна из киевских газет опубликовала интервью с внуком Молотова Вячеславом Никоновым. Отпрыск соратника Сталина, который является исполнительным директором организации Русский мир, приехал в Киев открывать Русский Центр и параллельно рассказал о своем деде.

Напомню, что Вячеслав Молотов в разные времена- то председатель совнаркома, то глава советского МИДа, как участник сталинских репрессий в январе этого года в числе прочих был осужденКиевским апелляционным судом за организацию Голодомора-Геноцида.

И вот внучок приехал в Киев открыть неразумным глаза на деда….

На самом деле, у меня с господином Никоновым тесная, почти родственная, связь. Когда в 1940 году господин Риббентроп в очередной раз приехал в Москву, движение транспорта в столице перекрыли, моя бабушка по дороге из Тушино в роддом чуть не родила моего папу в карете скорой помощи. Так что мальчика только по чистой случайности не назвали Риббентропом. А почему нет? СССР, в лице вашего дедушки, активно сотрудничала с фашистской Германией. СССР с Германией к тому времени Польшу уже разделили.

Только скажите мне, пожалуйста, почему вашему дедушке Вячеславу Молотову можно было сотрудничать с фашистской Германией, а отцу Юрия Шухевича герою Украины Роману Шухевичу нельзя? Цели этого сотрудничества тоже вполне совпадают: Шухевич делал это для Украины, свободной от советской власти. Советский Союз, по версии советских историков, сотрудничал с Германией ради готовности поддерживать свое стремление к миру и получения некого временного лага для укрепления своей безопасности. В своем интервью Вячеслав Никонов

убеждает, что альтернативы пакту Молотова-Риббентропа не было. Но, Вячеслав Алексеевич, голубчик, мы никуда не денемся от вопросов, которые задал в своей книге «Ледокол» беглый советский разведчик Виктор Суворов. Если вы думали о безопасности своей страны, зачем, расчленяя Польшу, надо было вместе с Гитлером рубить топором пролом в тонкой разделительной стене, которая делила людоедскую Германию и СССР? Почему СССР не искал союза со странами Восточной Европы? Виктор Суворов спрашивает: почему, уже проломив коридор в стене, разделяющей СССР и Германию, вы не стали укреплять старые границы, не создавали вторую линию обороны, третью... пятую. Почему не минировали дороги, мосты, поля, не рыли противотанковые рвы?.. Почему не укрепляли и не совершенствовали линию укрепрайонов на старых границах? Почему в тот период, когда надо было создавать мощный рубеж, СССР свернул производство противотанковых и зенитных пушек? Почему в период после пакта было свернуто производство мин? Ответ Суворова известен: Сталин разрушал оборону, готовясь к нападению. И тогда нехорошо получается. И версия ваша о расчленении Польши не выдерживает критики. И сотрудничество вашего деда с немцами не вполне оправдано.

Вячеслав Алексеевич, дорогой, я бы не стала об этом в принципе разговаривать - «внук за деда не отвечает», и мы не можем жить с головой, повернутой в прошлое. Но только зачем вы отмываете дедушку? Вот лет десять назад я брала интервью у еще одного знаменитого "родственника". У Сергея Гегечкори, сына Лаврентия Берии. Конечно, он говорил о своем родителе с теплотой, рассказывал о том, каким он был замечательным отцом. И не отказываясь, не отвергая обвинений в адрес отца, просто добавлял, что «вы поймите, он был мне отцом, я помнил его таким и я не могу от него отказаться». И в отличие от вас, покойный Сергей Гегечкори не делал никаких попыток представить его выдающимся деятелем. Вы можете возразить, что Берия - не Молотов. Берия бил людей лично, а ваш дед только документы о репрессиях подписывал. Но эти тонкости в разграничении преступлений способны оценить разве что специалисты, участвовавшие в Нюрнбергском процессе.

И знаете, эта форма защиты, когда вы понадергали цитат известных людей, слегка их урезали и вписали в свое представление о дедушке, не очень состоятельна. Ну раз вы уже говорите о коктейле Молотова (бутылках с зажигательной смесью), сделанном финнами, то вспомните, что сначала это ваш дедушка назвал авиационные бомбы СССР, которые полетели на Финляндию, «продуктовыми корзинами». И только в ответ на это, финны приготовил коктейль для Молотова.

И потом, раз вы уже приводите цитату Черчилля, то приводите ее полностью. Уинстон Черчилль действительно называл вашего деда человеком «выдающихся способностей, холодным и беспощадным». Но в этой же цитате он говорил, что никогда не видел «существа, которое больше бы подходило под современное представление об автомате». А еще писал, что «переписка с ним (Молотовым) по спорным вопросам всегда была бесполезной, и если в ней упорствовали, она заканчивалась ложью и оскорблениями». Но мы понимаем, что Вячеслав Молотов был министром в той эпохе, руководил внешней политикой мощного евроазийского государства и наверное умел конвертировать военную мощь державы в договора, которые от него требовал Сталин. Но все это не повод для публичной героизации Молотова и пусть и косвенных, но попыток отмыва Сталина. Зачем-то вы рассказываете, как ваш дед уважал Сталина и не уважал Хрущева.

Давайте так. Вы приехали, вы открыли Русский Центр. И это хорошо, Украина - свободная страна. Но давайте работать в Украине без сталинизма. Любимый вами Черчилль в свое время простил СССР пакт Молотова – Риббентропа, простил, сказав, что «люди, которые пытаются поссорить прошлое и настоящее, рискуют потерять будущее». Наше общее будущее возможно, если вы поймете, что в настоящем Украины, ваш дедушка, подписавший закон о трех колосках, - не совсем герой.

Маша Мищенко