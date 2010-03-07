Швейцарцы проголосовали против назначения адвокатов животным

Жители Швейцарии на референдуме проголосовали против предоставления животным права на адвоката. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

Против инициативы защитников животных проголосовал 71 процент жителей страны.

В 2008 году швейцарский закон об охране животных был серьезно ужесточен, став одним из самых строгих в мире. В законе прописаны нормы поведения в отношении домашних, сельскохозяйственных и диких животных. В частности, документ запрещает купировать собакам хвосты и уши, спускать в унитаз живых аквариумных рыбок и ловить рыбу на живца. Также закон не позволяет поодиночке содержать социальных животных (волнистых попугайчиков, хомяков, свиней, коз, овец и других). Лошади и коровы, согласно закону, имеют право на регулярный моцион. Владельцы собак обязаны проходить курсы по правильному обращению с питомцами.

Однако в стране только один адвокат, профессионально занимающийся защитой животных. Он утверждает, что сотрудники правоохранительных органов зачастую не предпринимают достаточно мер для исполнения нового закона. В связи с этим "зеленые" потребовали, чтобы в законодательство была внесена норма о праве на адвоката для каждого животного. Их оппоненты заявили, что это станет лишней тратой денег налогоплательщиков. В итоге вопрос вынесли на референдум.