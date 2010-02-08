ГАИ откажется от «Визира»

Государственная автоинспекция откажется от приборов "Визирь".

Вместо этих фиксаторов нарушений на дорогах установят тысячи стационарных автоматических постов, сообщил начальник Департамента ГАИ МВД Украины Сергей КОЛОМИЕЦ в интервью изданию «Бизнес».

«Возникало очень много споров по поводу законности использования «Визиров». Больше их закупать не будем», - сказал С.КОЛОМИЕЦ.

По словам начальника Департамента, отныне ГАИ сосредоточится на создании сети стационарных постов – «глобальной системы наблюдения».

«Мы разработали проект оснащения всех дорог страны стационарной аппаратурой фотофиксации. Уже определены примерно 5 тыс. точек, где появятся эти устройства. И таким образом будет сформирована «глобальная» система наблюдения», - сообщил С.КОЛОМИЕЦ.

По его словам, фиксироваться будет проезд на красный сигнал светофора, выезд на встречную полосу и превышение скорости. Вся информация будет автоматически обрабатываться. Это позволит также уменьшить количество инспекторов, сказал начальник ГАИ.

«Для реализации этого проекта нам необходимо 2,5 млрд. грн. Стационарные посты будут появляться по мере поступления средств. В идеале это произойдет через год-два», - сообщил С.КОЛОМИЕЦ.