В Лисичанске на участке умерли два избирателя
18:40, 07 февраля 2010Разное
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Больные голосовали в тубдиспансере
На специальном избирательном участке №47 (тубдиспансер) территориального избирательного округа № 110 (г. Лисичанск, Луганская область) после голосования умерли двое больных.
Один из них умер после голосования утром, сообщение о смерти другого поступило в 17.30. Он тоже успел проголосовать.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Луганского областного отделения КИУ.
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