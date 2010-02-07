В Лисичанске на участке умерли два избирателя

На специальном избирательном участке №47 (тубдиспансер) территориального избирательного округа № 110 (г. Лисичанск, Луганская область) после голосования умерли двое больных.

Один из них умер после голосования утром, сообщение о смерти другого поступило в 17.30. Он тоже успел проголосовать.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Луганского областного отделения КИУ.