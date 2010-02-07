Секретарь комиссии "под шофе" потеряла печать

С дубликатом печати избирательного участка начали и проводят голосование на избирательном участке № 43 округа № 129 в Николаевской области (г. Николаев).

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщила начальник отдела по связям с общественностью УМВД Украины в Николаевской области Ольга ПЕРЕДЕРЕНКО.

По ее словам, печать была утеряна накануне, 6 февраля, секретарем этого избирательного участка, 1983 года рождения. Женщина сразу же написала заявление в Центральный райотдел милиции, где указала, что она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по собственной неосторожности потеряла сумку, в которой находилась печать избирательного участка.

На место события выехала оперативно-следственная группа Центрального райотдела милиции. По факту утери печати членами избирательной комиссии был составлен соответствующий акт. Органами внутренних дел принято решение относительно выдачи дубликата печати.

Расследованием было установлено, что вечером 6 февраля печать находилась на избирательном участке.

В отношении заявительницы составлен административный протокол за нарушение правил изготовления и порядка учета сохранения печатей и штампов, а также изготовления, ввоза, реализации и использования самонаборных печатей.

7 февраля 2010 на территории Николаевской области все избирательные участки начали работу вовремя.

К охране общественного порядка, как на избирательных участках, так и на прилегающей территории задействовано более 2 тыс. работников милиции и около 1,2 тыс. представителей общественных формирований.