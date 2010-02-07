Экс-депутат от СПУ пытался вынести избирательный бюллетень

Бывший народный депутат от Соцпартии Виталий ШИБКО пытался вынести избирательный бюллетень с избирательного участка №11, что в Печерском районе столицы.

Об этом УНИАН сообщила секретарь избирательного участка №11 (ТИО №219) Ольга СКОРИНА.

“На избирательный участок пришел избиратель, бывший депутат Верховной Рады Виталий Яковлевич ШИБКО. Взял бюллетень, подошел к урне, приложил бюллетень, а затем забрал его с собой”, - рассказала О.СКОРИНА.

По ее словам, это увидели наблюдатели от БЮТ и Партии регионов. Была вызвана милиция, которая задержала В.ШИБКО уже на улице.

О.СКОРИНА сообщила, что В.ШИБКО заявил, что он имеет право выносить избирательный бюллетень с участка, и требовал показать ему закон, который бы запрещал ему это делать. “Председатель избирательной комиссии предложила ему пройти в помещение и показать соответствующий закон, однако В.ШИБКО отказался”, - сообщила секретарь.

По ее словам, бывший народный депутат вел себя “очень грубо и нагло”.

О.СКОРИНА также сообщила, что в конце концов В.ШИБКО отдал избирательный бюллетень, который оказался “абсолютно чистым”.

По информации О.СКОРИНОЙ, по данному факту составлен соответствующий акт.