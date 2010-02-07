Работу водителей маршруток будут проверять «тайные клиенты»

Во Львове с целью качественного обслуживания пассажиров маршрутных такси введен контроль водителей, который будет осуществляться «тайными клиентами».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, по словам руководителя управления внутренней политики горсовета Наталии МИХНОВОЙ, «первым этапом проекта был телефонный опрос, во время которого волонтеры узнавали, в каких именно маршрутках львовяне уже сталкивались с курением и хамством водителей. Также в дальнейшем ежедневно будут происходить прямые опросы горожан на остановках маршруток. А на третьем этапе тайные клиенты в час пик будут ездить в маршрутках и записывать все случаи нарушения водителями трудовой дисциплины».

Н.МИХНОВА отметила, что по результатам проверок управлением транспорта и связи городского совета будут проводиться служебные проверки по каждому выявленному факту нарушения водителями правил поведения.