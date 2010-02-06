Как на моих глазах госорганы отмазывали браконьеров

В субботу утром мы поехали коллективом на загонную охоту на кабана в Васильковский район. На трассе нас уже поджидал егерь, привычные приветствия, обмен шутками, оформление всех необходимых документов и инструктаж. Все, охота началась.

День замечательный – выпал небольшой снег, стоял мороз, все предвещало хорошую охоту. Первый квартал леса, первый загон, загонщики уже вышли на линию стрелков, участок пустой, зверя не было.

Начали собираться возле машин, чтобы подъехать к следующему кварталу, но вдруг, со стороны того самого следующего участка, услышали канонаду (около 15 выстрелов). Похоже, не одни мы решили поохотиться в этих местах.

Егерь решил поехать проверить, так как на этом участке никто, кроме нашего коллектива не мог находиться. Уже подъезжая, заметили убегающих в лес двоих человек. На поле стоял уазик, возле которого суетливо собирались люди в камуфляже. Подозрения егеря подтвердились: коллектив охотился без разрешений, без лицензии и без егеря или распорядителя охоты.

Все ребята – знакомые, местные, из Василькова. В машине находились яркие свидетельства удавшейся «браконьерки» – два убитых сеголетка и свиноматка. Опытные охотники знают, что кабаны – животные стадные, у них царит матриархат, и для всех святое правило – никогда не стрелять в свинью – вожака стада, потому что без нее остальные кабаны погибнут, а весной не появится приплод.

Но это правило для охотников, но не для браконьеров. Сам по себе, если разобраться, браконьер – это вор. Он тайком похищает то, что берегут и растят другие. Соответственно, ему чужды все законы, об экологической этике и глобальной ответственности не слышал и краем уха.

Промышляли браконьеры (намеренно не пишу «охотились», потому что такие люди не имеют ничего общего с благородными и красивыми традициями охоты) на стыке двух районов – Васильковского и Обуховского. Зверей убили в Васильковском районе, но машина стояла в Обуховском. Егерь, как того требует закон, вызвал милицию, экологическую инспекцию и руководство Киевского охотничьего хозяйства.

Вели себя браконьеры нагло, мол, не переживайте вы так, все равно нам ничего не будет, “отмажемся”. Приехала оперативная группа Васильковского райотдела милиции (участковый инспектор, представитель разрешительной системы, дежурный офицер), но отправилась обратно, так как, с их слов, территория была не Васильковского, а соседнего, Обуховского района.

Приехавшие руководители Киевского охотничьего хозяйства и представители областной экологической инспекции оживленно беседовали с браконьерами. Потом долго с кем-то советовались по телефону, уточняя: «Андреич, это точно ваши друзья?» Обуховскую милицию, как того требуют инструкции, наотрез отказались вызывать. Спешно эскортировали браконьеров на свою базу, чтобы «составить все протоколы и наказать».

Очень похоже было на то, что лесхозовцы на месте, без лишних «хвостов», порешали все вопросы. Браконьеров, как мне потом рассказали, «наказали» тем, что вернули им оружие и машину и выписали задним числом лицензию на добычу кабана (что само по себе является уголовным преступлением).

Остается догадываться о деталях этих переговоров... Примечательно, что этот инцидент произошел всего лишь в 30 километрах от столицы, а можно себе представить, что творится, например, в Карпатах, куда редко добираются киевские инспекции.

Очень много слышал о принципиальности и строгости начальника управления охотничьего хозяйства Николая Шадуры, интересно было бы на этом примере проверить – работает ли у нас вообще система охраны природы.

Интересно также узнать имя героя-егеря, выписавшего задним числом лицензию браконьерам, думаю, человеку нужно премию дать за добросовестный труд по охране диких животных.

Иван Кулеша, г. Васильков Киевской обл.