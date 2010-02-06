В Украине запрещено покупать пиво до 18 лет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодного, алкогольных напитков и табачных изделий".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщалось, 21 января Верховная Рада Украины внесла изменения в ряд законодательных актов в отношении ограничения потребления и продажи пива и слабоалкогольных напитков.

Этим законом предусмотрено, что слабоалкогольные напитки – алкогольные напитки с содержанием этилового спирта от 1,2 до 8,5 процента объемных единиц и экстрактных веществ не более 14,0 г на 100 кубических сантиметров, изготовленные на основе водно-спиртовой смеси с использованием ингредиентов, полуфабрикатов и консервантов, насыщенных или не насыщенных диоксидом углерода.

Законом запрещается потребление пива (кроме безалкогольного), алкогольных и слабоалкогольных напитков в заведениях здравоохранения; в учебных и образовательно-воспитательных заведениях; в общественном транспорте (включая транспорт международного сообщения), на остановках транспорта, в подземных переходах; в заведениях культуры; в закрытых спортивных сооружениях (кроме пива в пластиковой таре); в лифтах и таксофонах; на детских площадках; на спортивных площадках; в помещениях органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждениях. При этом запрещается курение табачных изделий в лифтах и таксофонах; в заведениях здравоохранения; в учебных и образовательно-воспитательных заведениях; на детских площадках; на спортивных площадках; в подъездах жилых домов; в подземных переходах; в общественном транспорте (включая транспорт международного сообщения).

Согласно закону, запрещается продажа пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков и табачных изделий лицами, не достигшими 18 лет.

На время проведения массовых мероприятий сельские, поселковые и городские советы в пределах соответствующей административной территории могут запретить или ограничить продажу пива (кроме пива в пластиковой таре), алкогольных, слабоалкогольных напитков и курение табачных изделий.