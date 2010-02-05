Голосуя за Януковича, продолжаем политическую жизнь Черновецкого

Следовательно, если, живя в столице, вы решили 7 февраля поставить галочку напротив фамилии Януковича, должны четко осознать: тем самым вы продолжаете в столице эру Черновецкого.

Если раньше они, Янукович, Партия регионов и Черновецкий, пытались свою близость хотя бы кое-как замаскировать, то в последние дни перед выборами не очень уж к этому и прилагают усилия. Нужно победить, нужно переломить Киев через колено. И кто здесь поможет? Конечно, Космос. Вперед!

Выдающийся экономист современности, как позиционируют его идеологи Партии регионов, Николай Азаров пробирается в телевизор на подконтрольном мэре Киева телеканале и рассказывает, что видите, вот в Киеве сегодня на улицах хуже, чем в фашистские времена. Снег, лед, лед, переломы рук, ног, гипс, гипс, гипс, костыли. И кто в этом всем виноват? Вы будете смеяться, но не Черновецкий. А кто? Оказывается, Тимошенко и правительство. Почему? Забрала все деньги у города. И теперь не за что купить соль, чтобы посыпать тротуары. Нет за что заправить снегоуборочные машины.

Приехали...

Одно из двух. Или Азаров такой выдающийся экономист, или сознательно замыливает киевлянам глаза. Потому что даже человек очень приблизительно знакомый с бюджетными и налоговыми нормами, догадывается, что соль и бензин для снегоуборочной техники нормальная городская власть полностью способна закупить без помощи госбюджета и правительства. Когда Черновецкий баллотировался в мэры, не раз слышали от него: но здесь же в столице такие средства вертятся – ого-го, здесь миллиарды и миллиарды, здесь на все хватит.

И куда оно все делось, если даже соли мер и его “молодая команда” купить не в состоянии? И при чем тут правительство, если есть местные налоги и сборы и множество других возможностей для решения проблемы?

За Януковича агитирует еще одна выдающаяся персона, народная защитница, символ элегантности и эталон интеллигентности Ирэна Кильчицкая. Говорит, очень разочаровалась в оранжевых, хотя сама когда-то ходила на Майдан, лишь Янукович спасет страну. А с ней и Киев, понятно. И видим, что агитатор из нее просто феноменальный. Главные врачи столицы выходят на пресс-конференцию и, опустив глаза, агитируют за Януковича. Вы действительно такое сказали? – переспрашивают журналисты. Да, это наш сознательный выбор. А глаза не поднимают. И никто не давил “сверху”, никто не “просил”? Нет, это наш сознательный выбор. А это случайное совпадение, что вас в мэрии курирует Кильчицкая? Совпадение, случайное, она никогда нас не собирала, мы от нее никак не зависим, поборов никаких от городской власти нет, главных врачей, не согласных с политикой мэрии, никто никогда не освобождал.

Такая вот история.

Между тем в больницах картина, которой во времена Кучмы не знали. Поскольку городская власть прекрасно понимает, что давление на врачей может дать обратный результат (на пресс-конференции скажут, что нужно, а проголосуют назло “против”), подстрахуемся голосованием больных. На этих участках все можно проконтролировать, потому результат будет тот, который нужен. Потому врачам велено выяснить, кто из больных по стационарам неровно дышит к Тимошенко и может отдать за нее свой голос. Таких, если, конечно, они не в реанимации, желательно выписывать, дома долечатся. А на подконтрольных участках результат будет “такой как надо”.

Как вы думаете, должен потом Янукович отблагодарить Черновецкого? Поэтому можете не сомневаться: при Януковиче-Президенте никакой Тигипко, никакие Кличко или Пилипишин могут в это кресло не моститься. И дальше будем жить с Черновецким и Кильчицкой. Только нужно учесть, что это будет еще интереснее, чем было. Потому что скольким людям из новой “донецкой” команды нужно будет обустроиться в столице! И обустроиться не кое-как, а в соответствии с их статусом и запросами. А это, догадываетесь, будет требовать и земли, и средств из городского бюджета, и много другого. Потому парки и дальше будут вырубаться, детские садики будут продаваться, книжные магазины будут отдаваться под более полезные сооружения. А зимой – лед и снег, гипс и костыли, костыли и гипс.

Петр Маврешко, Киев