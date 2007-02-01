Трое детей погибли сегодня подо льдом

Трое детей погибли сегодня, провалившись под лед.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины, в селе Калачево Березнегуватского района Николаевской области погибли двое детей. Трагедия произошла, когда двое братьев 4-х и 6-х лет, и их 6-летний друг, оставшись без присмотра взрослых, решили покататься на пруду. Однако на лед пошли только братья, третий мальчик остался на берегу. Лед на пруду еще не окреп, и деть оказались в воде. Побежав за помощью, третий мальчик встретил отца тех детей, которые провалились под лед. Но пока мужчина добежал к пруду, один ребенок был уже мертв, а второго не было видно. Работники МЧС и скорой помощи, которые через несколько минут прибыли на место трагедии, на надувной лодке осмотрели пруд и нашли тело второго ребенка.

Как сообщает пресс-служба, также сегодня в поселке Петровка Станично-Луганского района Луганской области на тонком льду реки Ковсуг погиб 5-летний мальчик, который катался с горы на санках. Тело ребенка вытянули из воды спасатели.