Во Львовской области рейсовый автобус столкнулся с автомобилем

28 января в с. Оброшино Пустомытовского района Львовской области во время столкновения рейсового автобуса с легковым автомобилем были травмированы водитель и пассажирка легкового автомобиля.

Как сообщили УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовской ОГА, во время столкновения автомобиля и рейсового автобуса, который следовал по маршруту «Львов – Добромыль» (на момент столкновения в салоне автобуса находилось 12 пассажиров), получили травмы водитель и пассажир легкового автомобиля, которые госпитализированы в больницу. Пассажиры автобуса не пострадали.

Обстоятельства ДТП расследуются.