Четверо детей от 3 до 5 лет погибли из-за короткого замыкания
10:51, 29 января 2010Разное
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Трагедия в Одесской области
В селе Новоукраинка Роздильнянского района Одесской области, в частном жилом доме в результате короткого замыкания в электросети стал тлеть матрас, в результате чего от отравления продуктами горения погибли четверо детей, 2005-2007 гг. рождения.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
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