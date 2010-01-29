Четверо детей от 3 до 5 лет погибли из-за короткого замыкания

В селе Новоукраинка Роздильнянского района Одесской области, в частном жилом доме в результате короткого замыкания в электросети стал тлеть матрас, в результате чего от отравления продуктами горения погибли четверо детей, 2005-2007 гг. рождения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.