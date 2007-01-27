Вице-премьер, обвиненный в сексуальных домогательствах, сдает ДНК (фото)

Генеральная прокуратура Польши обязала заместителя главы правительства Анджея Леппера, обвиняемого в сексуальных домогательствах, пройти тест на отцовство. Как передает Reuters, Анита Кравчик, состоявшая в возглавляемой им партии "Самооборона" утверждает, что А.Леппер является отцом ее трехлетней дочери. Ранее женщина заявляла, что родила дочь от помощника А.Леппера, однако анализ ДНК дал отрицательный результат.

Около месяца назад А.Кравчик инициировала крупный сексуальный скандал в польском правительстве, заявив, что получила место в рядах партии "Самооборона" через постель. В интервью одному из польских изданий она сказала, что несколько лет назад личный помощник А.Леппера предлагал ей членство в партии в обмен на секс с ним, А.Леппером и еще рядом высокопоставленных функционеров. Она приняла это предложение, после чего незамедлительно была назначена заместителем председателя регионального представительства партии, а через несколько лет дослужилась и до главы ячейки партии в одном небольшом польском городке.

Теперь А.Кравчик обвиняет сотрудников аппарата партии в сексуальных домогательствах и выясняет, кто является отцом ее ребенка.

После одобрения главы польского кабинета Ярослава Качиньски генеральный прокурор Польши Януш Кашмарек начал расследование в связи с выдвинутыми обвинениями и пригрозил лишить А.Леппера поста, если его вина будет доказана.

Сам вице-премьер назвал данные обвинения политической провокацией с целью лишить его министерского портфеля, но злоумышленников назвать отказался. В интервью польскому телевидению в декабре минувшего года он выразил сомнения относительно моральной устойчивости А.Кравчик и назвал ее "проституткой".

В случае если А.Леппера признают виновным, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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