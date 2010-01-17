Избиратели нашли корешки бюллетеней и отнесли их на соседний участок

В Чернигове члены участковой избирательной комиссии № 59 (округ № 208), проводившие голосование вне пределов участка, возвращаясь, потеряли корешки от бюллетеней.

Об этом сообщает сайт "Черниговский монитор", ссылаясь на очевидцев происшествия.

Избиратели, нашедшие корешки бюллетеней, отнесли их на соседний участок, который находится на территории школы № 28. Представители УИК сообщили своим коллегам о находке.

А на 51-й участок Чернигова человек, не дождавшись представителей УИК, чтобы проголосовать дома, пришел на участок сам.