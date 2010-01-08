ДТП на трассе Киев-Чоп: погибли двое взрослых и ребенок
12:15, 08 января 2010Разное
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Еще один - в больнице в тяжелом состоянии
Вчера в 11.00 вблизи села Подгорцы Бродовского района Львовской области на автодороге Киев-Чоп произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в результате ДТП в легковом автомобиле погибли три человека, в том числе ребенок 2008 года рождения. Еще один ребенок (2001 года рождения) в тяжелом состоянии госпитализирован в центральную райбольницу.
Правоохранительные органы проводят расследование. На месте работала опергруппа Главного облуправления МЧС.
Всего за сутки на территории Украины зарегистрировано 36 ДТП, в которых погибли семь и травмированы 48 человек.
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