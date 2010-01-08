Студенты из Индии боятся ехать учиться в Австралию
01:12, 08 января 2010Разное
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Правительство выпустило предостережение
Австралийское правительство обнародовало цифры статистики, согласно которым количество обращений граждан Индии за студенческими визами упало на 46% только за три месяца прошлого года - с июля по октябрь, сообщает Би-Би-Си.
Такое резкое падение интереса к австралийскому образованию объясняется серией нападений на студентов из Индии, произошедших в Сиднее и Мельбурне в первой половине 2009 года.
Ранее на этой неделе индийское правительство выпустило предостережение для студентов, отправляющихся в Австралию, после убийства индийского аспиранта в Мельбурне.
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