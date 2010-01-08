Студенты из Индии боятся ехать учиться в Австралию

Австралийское правительство обнародовало цифры статистики, согласно которым количество обращений граждан Индии за студенческими визами упало на 46% только за три месяца прошлого года - с июля по октябрь, сообщает Би-Би-Си.

Такое резкое падение интереса к австралийскому образованию объясняется серией нападений на студентов из Индии, произошедших в Сиднее и Мельбурне в первой половине 2009 года.

Ранее на этой неделе индийское правительство выпустило предостережение для студентов, отправляющихся в Австралию, после убийства индийского аспиранта в Мельбурне.