Жених и невеста покончили жизнь самоубийством
22:32, 23 января 2007Разное
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Ромео и Джульетта - 2007
Жених и невеста покончили жизнь самоубийством.
Как сообщили УНИАН в Коростышевской райгосадминистрации, трагедия произошла в соседних селах Царёвка и Апрельское Коростышевского района Житомирщины.
Первой повесилась 15-летняя девушка.
Причиной её поступка родные считают ссору со своим 22-летним любимым, который в момент трагедии был на заработках в Луцке, общался с девушкой по телефону. Молодые люди планировали свадьбу. Узнав о трагедии, он приехал в Царёвку, успел на похороны и в тот же день он повесился в сарае. Перед самоубийством жених написал прощальную записку родителям, где просил похоронить его рядом со своей девушкой.
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