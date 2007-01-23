Жених и невеста покончили жизнь самоубийством.

Как сообщили УНИАН в Коростышевской райгосадминистрации, трагедия произошла в соседних селах Царёвка и Апрельское Коростышевского района Житомирщины.

Первой повесилась 15-летняя девушка.

Причиной её поступка родные считают ссору со своим 22-летним любимым, который в момент трагедии был на заработках в Луцке, общался с девушкой по телефону. Молодые люди планировали свадьбу. Узнав о трагедии, он приехал в Царёвку, успел на похороны и в тот же день он повесился в сарае. Перед самоубийством жених написал прощальную записку родителям, где просил похоронить его рядом со своей девушкой.